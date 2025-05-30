Sofya Opera ve Balesi 'Elektra' ile İstanbul'da Sahne Aldı

Sofya Opera ve Balesi 'Elektra' ile İstanbul'da Sahne Aldı
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Sofya Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde Richard Strauss'un 'Elektra' operasını sahneledi. Eser, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Uluslararası festivallerin gözde topluluklarından Sofya Opera ve Balesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Elektra" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde sahnelendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan gelen topluluk, izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Besteci Richard Strauss'un modern ve etkileyici müzik diliyle adeta psikolojik gerilim atmosferi yarattığı eser, Sophokles'in klasik tragedyasından uyarlandı.

Librettosunu Hugo von Hofmannsthal'in kaleme aldığı eseri Plamen Kartaloff sahneye koydu.

Yunan trajedisinin yer aldığı en güçlü eserlerden biri olan opera, intikam, adalet ve aile bağları gibi temaları dramatik bir güç ile ele alıyor.

Sofya Opera ve Balesi Orkestrasını şef Evan-Alexis Christ yönetti.

Eserin koreografisi Fredy Franzutti, kostüm tasarımları Leo Kulash, dekorları Sven Jonke, ışık tasarımı ise Andrej Hajdinjak imzası taşıyor.

Temsilde "Klytaemnestra" rolünde Gergana Rusekova, "Elektra" rolünde Lilia Kehayova, "Chryzothemis" rolünde Tsevetana Bandalovska, "Orest" rolünde Atanas Mladenov, "Aegisth" rolünde ise Daniel Ostretsov sahnedeydi.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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