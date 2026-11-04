Sofya'da yapılan EUSDR Forumu'nda 14 ülkenin bakanları Tuna Bildirisi'ni kabul etti

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Avrupa Birliği Tuna Bölgesi Stratejisi (EUSDR) Forumu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapıldı.

Bulgaristan'ın 1 yıllık dönem başkanlığını Hırvatistan'a devrettiği EUSDR Forumuna Avusturya, Çekya, Almanya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Romanya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Ukrayna, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan temsilciler katıldı.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Desislava Georgieva, burada yaptığı konuşmada, EUSDR'nin en önemli avantajının ortak hedefleri ve çalışmaları olan insanları bir araya getirmesi olduğunu belirtti.

Tuna Nehri'nin birlikte üretmek ve ortak çalışmalar yürütmek için çok sayıda fırsat sunduğunu ifade eden Georgieva, dönem başkanlığının değiştiğini ancak ortak hedefin aynı kaldığını kaydederek Hırvatistan'a başarı diledi.

Georgieva, Bulgaristan'ın bundan sonra da aktif ve güvenilir bir ortak olarak desteğini sürdüreceğini söyledi.

Hırvatistan Bölgesel Kalkınma ve Avrupa Birliği Fonları Bakanlığı Devlet Sekreteri Kristina Bilic ise Hırvatistan'ın dönem başkanlığında Tuna Bölgesi'nde güvenlik, istikrar ve refahın birlikte geliştirilmesine odaklanacaklarını belirtti.

Ortak hareket ederek bölgeyi daha güçlü, bağlantıları daha gelişmiş ve daha başarılı hale getirebileceklerini ifade eden Bilic, Hırvatistan'ın dönem başkanlığının 1 Ocak 2027'de başlayacağını kaydetti.

Forum kapsamında, EUSDR'ye katılan 14 ülkenin bölgesel kalkınma ve Avrupa fonlarından sorumlu bakanları, Sofya Tuna Bildirisi'ni kabul etti.

EUSDR, 2010'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2011'de ise AB Konseyi tarafından onaylanan bir oluşum olarak faaliyet gösteriyor ve Tuna bölgesinde bulunan ülkelerin işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA