Sofya'da Türk Sanatçıların 'Mitolojik Dönüşümler' Sergisi Açıldı

Sofya'da Türk sanatçıların eserlerinden oluşan "Mitolojik Dönüşümler" sergisi açıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde Dışişleri Bakanlığı Devlet Kültür Enstitüsü işbirliğiyle Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına bağlı Misyon Galerisinde düzenlenen sergide, Prof. Dr. Fethiye Erbay, Şükran Tümer, Neslihan Çakır, Benay Durmuş ve Mutlu Erbay'ın kağıt sanatı dalında eserleri yer aldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanatın ulusları birbirine yaklaştırdığını belirterek, büyükelçilik olarak bu yıl Bulgaristan'da 15'ten fazla kültürel etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

"Kültür ve sanatın, kültürler arasında köprüler kuran evrensel bir dil konuştuğuna inanıyoruz." diyen Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sofya'nın canlı kültür ortamının bir parçası olarak bu sergiye ev sahipliği yapmaktan ve sanat yoluyla halklarımız arasında devam eden diyaloğa katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu çabamızda en büyük destekçilerimiz olan değerli sanatçılarımızın yardımıyla, Türk ve Bulgar toplumlarının birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak için ortak kültürel faaliyetlere odaklanmaya devam edeceğiz."

Büyükelçi Uyanık, Bulgaristan'da konuk edilen 5 sanatçının Türkiye ve Bulgaristan arasında kültürel diyalog, karşılıklı saygı ve yaratıcı deneyimlerin paylaşılması mesajını ilettiklerini sözlerine ekledi.

Yıllardır kağıt sanatı ile ilgilendiğini anlatan Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şükran Tümer, AA'ya demecinde, sergide yer alan eserlerin hepsinin Ege'nin mitolojik öykülerini betimlediklerini belirtti.

"Tanrı ve tanrıçaları anlattık ve her bir eserin içerisinde Artemis'ten Terra'ya, Dafne'den defne ağacına kadar birçok öykü var." diyen Tümer, tüm eserlerin kağıttan yapıldığı ve dönüşümlü olduğunu, boya olarak Türk kahvesi kullandıklarını aktardı.

Sanatında, İzmir'de olduğu gibi Bulgaristan'da da yaşanılan yangınlar ile ilgili mesaj verdiklerini anlatan Tümer, "Yangınlar olmasın, gelecekte doğa kurtarılsın, korunsun diye yapmış olduğumuz eserlere de yer verdik. Yangınların kötülüğünü anlatmaya çalıştık. Tüm bu eserleri toprağa bile gömsek, hiçbir atık maddesi kalmaksızın, sıfır atıkla yok olacaklar." dedi.

Prof. Dr. Fethiye Erbay da sanatın disiplinler arası bir çalışma olduğuna işaret ederek, "Geçmiş kültürel değerleri günümüze taşımak için bir eserle katılıyorum bu sergiye." diye konuştu.

Genç sanatçı Benay Durmuş ise sergide, rulo haline getirilen kraft kağıt üzerine sepet örme tekniğiyle yarattığı eserlerle yer aldığını belirtti.

Açılışına, çeşitli partilerin milletvekilleri, kültür ve sanat çevreleri temsilcilerinin de katıldığı sergi 10 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.