Klasik otomobil tutkunları Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da buluştu
Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılan '3. Bahar Retro Otomobil Salonu' sergisi, klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Sergide, tarihi otomobillerin yanı sıra Bulgaristan'ın eski lideri Todor Jivkov'un zırhlı aracı da dikkat çekti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "3. Bahar Retro Otomobil Salonu" sergisi, klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.

Sofya'daki Inter Expo Center (IEC) fuar merkezinde, özel koleksiyonerlere, retro otomobil kulüplerine ve müzelere ait çok sayıda klasik ve tarihi otomobil sergilendi.

14 Şubat'a kadar devam edecek sergide, en dikkati çeken parçalar arasında, Bulgaristan'ın eski komünist rejim lideri Todor Jivkov'un kullandığı zırhlı otomobil yer aldı. Söz konusu araçla, Sovyet lideri Leonid Brejnev, Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Ir-sen gibi dönemin önemli isimleri resmi törenlerle karşılanmıştı.

Bir asır önce üretilen klasik otomobillerin de bulunduğu sergiye yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
