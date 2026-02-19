Şoför ihbar etti; su dolan çiftlikte mahsur kalan köpekleri hayvanseverler kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde su ile dolan çiftlikte mahsur kalan 2 köpek, yoldan geçerken durumu fark eden kamyon şoförünün ihbarı sonrası hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu-Akhisar bölümünde sağanak sonrası sel meydana geldi. Yol kenarındaki bir çiftlikte bulunan iki köpek de selin ortasında mahsur kaldı. Yoldan geçen bir kamyon şoförü de durumu fark edince, hayvanseverlere haber verdi. İhbarla harekete geçen bir sivil toplum kuruluşunun ekipleri, mahsur kalan köpekleri kurtardı. Köpeklerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı