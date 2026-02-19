Haberler

Şoför ihbar etti; su dolan çiftlikte mahsur kalan köpekleri hayvanseverler kurtardı

Şoför ihbar etti; su dolan çiftlikte mahsur kalan köpekleri hayvanseverler kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde su ile dolan çiftlikte mahsur kalan 2 köpek, yoldan geçerken durumu fark eden kamyon şoförünün ihbarı sonrası hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde su ile dolan çiftlikte mahsur kalan 2 köpek, yoldan geçerken durumu fark eden kamyon şoförünün ihbarı sonrası hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu-Akhisar bölümünde sağanak sonrası sel meydana geldi. Yol kenarındaki bir çiftlikte bulunan iki köpek de selin ortasında mahsur kaldı. Yoldan geçen bir kamyon şoförü de durumu fark edince, hayvanseverlere haber verdi. İhbarla harekete geçen bir sivil toplum kuruluşunun ekipleri, mahsur kalan köpekleri kurtardı. Köpeklerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa