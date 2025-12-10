Aydın'da soba borusunu takmak isterken çatıdan düşen kadın yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde soba borusunu takmak için çatı katına çıkan kadın dengesini kaybederek düştü. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Ata Mahallesi 646 Sokak'ta D.H, müstakil evinin çatısında soba borusu takmak isterken dengesini kaybedip yere düştü.
Komşuların bildirmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel