SMA'lı Ömer Alp için 'Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' düzenlenecek

ÇANKIRI'da SMA hastası Ömer Alp Kader'e destek amacıyla ' Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' düzenlenecek. Turnuvada Galatasaraylı Fatih Akyel, Fenerbahçeli Celil Sağır, Samsunspor ve Gençlerbirliği'nden oyuncuların forma giyeceği öğrenildi.

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip-1 ölümcül kas hastası Ömer Alp Kader'e yardım toplamak amacıyla Çankırı'da ' Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' düzenlenecek. 30 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek turnuvadan elde edilen gelirlerin tamamının Ömer Alp için harcanacağı aktarılırken, turnuvayla ilgili Vali Vekili Şahin Bayhan basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bayhan, Ömer Alp için 1 yıldır yardım kampanyası düzenlendiğini belirterek, "Bu cuma günü 1 yıllık yardım kampanyası doluyor. Tekrar bir onayla, yardım kampanyasını uzatacağız. Şimdi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz önderliğinde 'Ömer Alp Yaşasın' diye ' Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' düzenlenecek. Sizlerin de desteğini alarak, bu futbol karşılaşmasını izleyeceğiz. Yüzde 69'larda yardım toplandı, Çankırı ciddi anlamda Ömer Alp'e sahip çıktı" dedi.

"Galatasaraylı Fatih Akyel, Fenerbahçeli Celil Sağır, Samsunspor ve Gençlerbirliği'nden Mehmet Nas gibi önemli isimler olacak. Bilet satışlarımız devam ediyor. Maç günü de stat girişinde bilet satışımız olacak."