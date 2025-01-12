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SMA Hastası Ravza Bebeğe Destek Etkinliği Düzenlendi

SMA Hastası Ravza Bebeğe Destek Etkinliği Düzenlendi
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Samsun'un Ladik ilçesinde SMA Tip-1 hastası Ravza bebeğin tedavisi için düzenlenen etkinlikte, yerel sanatçılar sahne alarak açık artırma ile ürünler ve Samsunspor forması sattı. Etkinliğe katılanlar, Ravza bebeğin ailesine destek olmak için bir araya geldi.

Samsun'un Ladik ilçesinde SMA Tip-1 hastası Ravza bebeğin tedavisine maddi destek sağlamak için etkinlik düzenlendi.

CHP Ladik İlçe Başkanlığı ile Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği etkinlik, Ladik Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.

Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte açık artırma ile Samsunspor forması ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

SMA hastası Amine Ravza'nın babası Oğuz Sancak, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Evladımız için umut arıyoruz. Kızımı yaşatabilmek için herkes seferber oldu. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Etkinliğe, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP İlçe Başkanı Samet Dilmen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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