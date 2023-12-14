SMA Hastası Çocuğun Yardım Kutusundaki Para Çalındı

SMA'lı Yiğit'in bağış kutusundaki para çalındı

ANKARA'da 'Spinal Musküler Atrofi' (SMA) Tip-1 hastası 2,5 yaşındaki Yiğit Hamza Demir'in yurt dışında tedavi olabilmesi için valilik onayı ile başlatılan yardım kampanyası kapsamında cadde üzerine konulan bağış kutusunda toplanan para çalındı. Parayı alırken kameraya yansıyan şüpheli H.K., polis tarafından yakalandı.

SMA'lı Yiğit Hamza Demir'in yurt dışında tedavi alabilmesi için gerekli olan paranın toplanması için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Sincan ilçesi Cumhuriyet meydanına bağış kutusu konuldu. Önceki gün akşam saatlerinde bağışlarla kutuda biriken 500 lira, H.K. (71) tarafından çalındı. Yiğit Hamza Demir'in fotoğrafı ve kampanya ile ilgili bilgilerin yer aldığı yardım kutusundan parayı alırken cep telefonu kamerasına yansıyan H.K. polis tarafından kısa sürede yakalandı. H.K.'nın polisteki işlemleri sürüyor.

'DÜNYAM YIKILDI'

Baba Yunus Demir, hırsızlık olayını duyunca büyük üzüntü yaşadığını söyleyerek, "Tedavi için gereken parayı toplayabilmek için bağış kutusu koyduk. Paranın çalındığını görünce yıkıldım. Gerçekten çok üzüldüm, yıkıldım. Biz sabahtan akşama kadar stantta duruyoruz 5 lira 10 lira için. Maalesef böyle insanlarımız da var. Hemen polise bildirdim. Allah razı olsun hemen yakaladılar. Gerçekten bu nasıl bir insanlık, nasıl bir vicdan bilemiyorum. Çünkü biz 5 lira 10 lira için stantta duruyoruz. Yaklaşık 500-600 lira bir para varmış, almış" diye konuştu.Çocuğunun şu an yemek yiyemediğini ve su içemediğini söyleyen Yunus Demir, "Çocuğum serumla besleniyor. 2'nci valilik izninin bitmesine son 6 ayımız kaldı. Herkesten destek bekliyoruz. Düşünün ki bir çocuk yemek dahi yemiyor, su dahi içemiyor. Dünyam yıkıldı ben ne yapacağımı bilemiyorum. Bu hırsızlık olayını duyunca gerçekten dünyam yıkıldı. Ben ve eşim evin içinde ağladık. Artık ne yapacağımızı bilemiyoruz, çok zor durumdayız. Herkesten yardım bekliyoruz. Ben çocuğum için 10 saat stantta duruyorum; herkesten dileniyorum, yardım bekliyorum. 1,5 senedir kampanya devam ediyor ve maalesef yüzde 37'sini toplayabildik" dedi.