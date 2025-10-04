Slovenya ve Hırvatistan, Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planını destekledi

Slovenya ve Hırvatistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planına ilişkin Hamas'ın verdiği yanıtı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hamas'ın Trump'ın açıkladığı plana katılmaya hazır olduğunu açıklaması cesaret verici. Hamas tarafınca yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki tarifsiz acılara son vermek, sivillerin öldürülmesini durdurmak ve insani yardımın engelsiz girişini sağlamak için bu "fırsatın" herkes tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Fajon, "Umarım bu günlerde tünelin ucundaki ışığa tanıklık ederiz. Slovenya iki devletli çözümün uygulanmasında yardımcı olmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de X'ten yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planına destek verdiklerini vurgulayarak, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için tarafların bu planı bir fırsat olarak görmesini temenni ettiğini kaydetti.

Plenkovic, Hamas'ın yanıtını memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, "Gazze'de barış nihayet mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.