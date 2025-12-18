Haberler

Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile Olan Sınırlarındaki Kontrol Uygulamasını Uzattı

Güncelleme:
Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile olan Schengen sınırlarında uyguladığı geçici kontrol önlemlerinin süresini 6 ay daha uzatacağını duyurdu. Uygulamanın 21 Haziran 2026'ya kadar devam edeceği belirtildi. Sınır kontrollerinin, terörizmi ve sınır ötesi suçları önlemek amacıyla yapıldığı kaydedildi.

LJUBLJANA, 18 Aralık (Xinhua) -- Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile arasındaki Schengen sınırlarında uyguladığı geçici kontrollerin süresini 6 ay daha uzattı.

Slovenya hükümetinden çarşamba günü yapılan açıklamada Ekim 2023'te uygulanmaya başlanılan önlemlerin, 21 Haziran 2026'ya kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Söz konusu uygulamanın, yolcu trafiğini, ekonomik işbirliğini ve çevreyi olumsuz etkilemeyeceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan ve Macaristan ile olan sınırlarda terörü, aşırıcılığı ve sınır ötesi suçları önlemek üzere polisin hedefli kontroller yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Bakanlık, orantılılık ilkesine uygun olarak yürütülecek kontrollerin, sınır bölgelerinde yaşayan insanlar üzerinde en az etki yaratacak şekilde uygulanacağını ifade etti.

Slovenya, İtalya'da yapılacak Kış Olimpiyatları ile ilgili tehditler, terör riski, organize suçlar, teröristlerin Balkanlar'ın batısındaki göç rotaları üzerinden sızma olasılığı, hem Rusya hem de Belarus ile bağlantılı tehditler ve Avrupa Birliği'nin komşularındaki istikrarsızlık gibi güvenlik endişelerini gerekçe göstererek sınır kontrollerinin süresini uzatma kararı aldı.

İtalya'nın Slovenya ile arasındaki sınırlarda kontrol uygulamasına başlamasının ardından Slovenya da 21 Ekim 2023 tarihinde Hırvatistan ve Macaristan ile olan sınırlarında kontrol uygulamaya başlamıştı. Sınır kontrollerine Ortadoğu'da kötüleşen güvenlik durumu ve artan terör tehditlerini gerekçe gösteren İtalya ve Slovenya, bu önlemleri o günden bu yana birçok kez uzattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
