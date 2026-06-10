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Slovenya Devlet Günü Ankara'da kutlandı

Slovenya Devlet Günü Ankara'da kutlandı
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Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen Devlet Günü resepsiyonunda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın 15. yıl dönümü vurgulandı ve NATO Zirvesi'ne yönelik beklentiler paylaşıldı.

Slovenya'nın Devlet Günü kutlamaları vesilesiyle Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Slovenyalı "Koncert Stirih" adlı grubun konseri ile başladı.

Rencelj burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Slovenya için güvenilir bir müttefik ve stratejik bir ortak olarak büyük önem taşıdığını belirtti.

Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nden çok büyük beklentileri olduğunu ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'ye tam güven duyduklarını aktaran Rencelj, "Slovenya-Türkiye ilişkileri geçtiğimiz yıl son derece yoğun ve başarılı geçti." dedi.

Rencelj, Türk yetkililere Slovenya'ya sağladıkları işbirliği ve sürekli destek için teşekkür etti.

Kurşunlu ise, Türkiye adına Slovenya hükümeti ve halkını tebrik ettiğini belirterek, "Slovenya nispeten kısa bir süre içinde demokratik kurumlarını başarıyla sağlamlaştırmış, sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınma kaydetmiştir. Hem Avrupa Birliği'nin hem de uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye ve Slovenya'nın, güçlü ve çok yönlü bir ortaklık kurduğunu vurgulayan Kurşunlu, "Bu yıl, ilişkilerimizin derinliğini ve bunları daha da güçlendirme konusundaki ortak hedefimizi yansıtan stratejik ortaklığımızın 15. yıl dönümünü gururla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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