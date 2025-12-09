Haberler

Slovenya kamu yayıncısı RTV'nin Yönetim Kurulu Başkanı, ülkesinin Eurovision'dan çekilmesini değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovenya Radyo ve Televizyonu, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesinin ardından, insan haklarına saygı duymayan bir rejimle aynı sahneyi paylaşamayacaklarını belirterek yarışmadan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

İsrail'in Avusturya'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesinin ardından yarışmadan çekilme kararı alan Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV), Gazze'nin yüzde 92'sini yok eden, 20 binden fazla çocuğu, 250'den fazla gazeteciyi öldüren İsrail ile aynı sahneyi paylaşamayacaklarını belirtti.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışması'nda tutma kararının ardından yarışmadan çekilme kararı alan ülkelerden Slovenya'nın kamu yayıncısı RTV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gorscak, Slovenyalı seyirciler başta olmak üzere, sanatçı ve yazarların da bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım sağlanmaması yönünde görüş bildirdiklerini aktararak "EBU Genel Kurulu İsrail'i yarışmada bırakınca biz de katılmama kararını hayata geçirdik." dedi.

RTV'nin, seyircisinin görüşlerine önem verdiğini vurgulayan Gorscak, "Gazze'nin yüzde 92'sini yok eden, 20 binden fazla çocuğu, 250'den fazla gazeteciyi öldüren İsrail ile aynı sahneyi paylaşamazdık. İnsan haklarına saygı duymayan bir rejimin temsilcileriyle birlikte müziğin birleştirici rolünden bahsedemeyiz. Bizler kamu yayıncısıyız ve yüksek etik değerlerimiz olmalı." diye konuştu.

Gorscak, İsrail'in Eurovision'u siyasi çıkarları için kullandığına dikkati çekerek "Bu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Genel Kurul kararına tepki göstermesiyle anlaşıldı aslında. İsrail, 2025'te sahneyi siyasi mesaj için kullandı. 2024'te ise İsrail'in şarkısı açık bir şekilde siyasi mesaj içerdiği için birkaç kez değiştirildi." ifadelerini kullandı.

"İsrail, Eurovision'a önem verseydi yarışmadan kendi isteğiyle çekilirdi." diyen Gorscak, böyle bir durumda da İsrail devlet televizyonu KAN'a hükümetin büyük acılar çektireceğini söyledi.

"İsrail, Gazze'de 70 binden fazla insanı öldürdü ve hala yarışmada şarkı söylemesine izin veriliyor"

Gorscak, ülkelere karşı farklı tutumlar sergilendiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Kurallar tüm yayın kuruluşları için aynı olmalı. Bir zamanlar Rusya'nın kamu yayıncısı için devlet kuruluşu denildi ancak 2017'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusal yayın kuruluşu IBA'yı kapattı, KAN'ı kurdu. Peki bu durumda Rus ve İsrailli yayın kuruluşları arasında bir fark var mı? Rusya, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ilk haftasında yarışmadan atıldı. İsrail, Gazze'de 70 binden fazla insan öldürdü ve hala Eurovision sahnesinde şarkı söylemelerine izin veriliyor."

Kamu yayıncılarının, seyircilerinin görüşlerine önem vermesi ve etik değerler çerçevesinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Gorscak, bu konuda seyircinin desteğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Gorscak, kamu yayıncılarının etik ve herkes için aynı kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini belirterek "Bizler, Gazze'deki halka saygı çerçevesinde bir karar aldık. Tarih de bizim doğru tarafta olduğumuzu gösterecektir, buna inanıyoruz." dedi.

EBU Genel Kurulunda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı oylanmayıp yarışmasına izin verilmesinin ardından Slovenya'nın yanı sıra İspanya, Hollanda, İrlanda ve Belçika devlet televizyonları İsrail'i boykot ederek yarışmadan çekilme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title