Slovenya kamu yayıncısı RTV'nin Yönetim Kurulu Başkanı, ülkesinin Eurovision'dan çekilmesini değerlendirdi Açıklaması

İsrail'in Avusturya'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesinin ardından yarışmadan çekilme kararı alan Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV), Gazze'nin yüzde 92'sini yok eden, 20 binden fazla çocuğu, 250'den fazla gazeteciyi öldüren İsrail ile aynı sahneyi paylaşamayacaklarını belirtti.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışması'nda tutma kararının ardından yarışmadan çekilme kararı alan ülkelerden Slovenya'nın kamu yayıncısı RTV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gorscak, Slovenyalı seyirciler başta olmak üzere, sanatçı ve yazarların da bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım sağlanmaması yönünde görüş bildirdiklerini aktararak "EBU Genel Kurulu İsrail'i yarışmada bırakınca biz de katılmama kararını hayata geçirdik." dedi.

RTV'nin, seyircisinin görüşlerine önem verdiğini vurgulayan Gorscak, "Gazze'nin yüzde 92'sini yok eden, 20 binden fazla çocuğu, 250'den fazla gazeteciyi öldüren İsrail ile aynı sahneyi paylaşamazdık. İnsan haklarına saygı duymayan bir rejimin temsilcileriyle birlikte müziğin birleştirici rolünden bahsedemeyiz. Bizler kamu yayıncısıyız ve yüksek etik değerlerimiz olmalı." diye konuştu.

Gorscak, İsrail'in Eurovision'u siyasi çıkarları için kullandığına dikkati çekerek "Bu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Genel Kurul kararına tepki göstermesiyle anlaşıldı aslında. İsrail, 2025'te sahneyi siyasi mesaj için kullandı. 2024'te ise İsrail'in şarkısı açık bir şekilde siyasi mesaj içerdiği için birkaç kez değiştirildi." ifadelerini kullandı.

"İsrail, Eurovision'a önem verseydi yarışmadan kendi isteğiyle çekilirdi." diyen Gorscak, böyle bir durumda da İsrail devlet televizyonu KAN'a hükümetin büyük acılar çektireceğini söyledi.

"İsrail, Gazze'de 70 binden fazla insanı öldürdü ve hala yarışmada şarkı söylemesine izin veriliyor"

Gorscak, ülkelere karşı farklı tutumlar sergilendiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Kurallar tüm yayın kuruluşları için aynı olmalı. Bir zamanlar Rusya'nın kamu yayıncısı için devlet kuruluşu denildi ancak 2017'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusal yayın kuruluşu IBA'yı kapattı, KAN'ı kurdu. Peki bu durumda Rus ve İsrailli yayın kuruluşları arasında bir fark var mı? Rusya, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ilk haftasında yarışmadan atıldı. İsrail, Gazze'de 70 binden fazla insan öldürdü ve hala Eurovision sahnesinde şarkı söylemelerine izin veriliyor."

Kamu yayıncılarının, seyircilerinin görüşlerine önem vermesi ve etik değerler çerçevesinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Gorscak, bu konuda seyircinin desteğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Gorscak, kamu yayıncılarının etik ve herkes için aynı kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini belirterek "Bizler, Gazze'deki halka saygı çerçevesinde bir karar aldık. Tarih de bizim doğru tarafta olduğumuzu gösterecektir, buna inanıyoruz." dedi.

EBU Genel Kurulunda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı oylanmayıp yarışmasına izin verilmesinin ardından Slovenya'nın yanı sıra İspanya, Hollanda, İrlanda ve Belçika devlet televizyonları İsrail'i boykot ederek yarışmadan çekilme kararı almıştı.