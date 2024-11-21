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Slovakya, Sırbistan'ın AB Katılım Sürecini Destekleyecek

Slovakya, Sırbistan'ın AB Katılım Sürecini Destekleyecek
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmede, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini destekleyeceklerini açıkladı. Fico, iki ülke arasında enerji alanında iş birliğinin artırılabileceğini vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilen Slovakya Başbakanı Robert Fico, Belgrad'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini destekleyeceklerini söyledi.

Resmi ziyaret için başkent Belgrad'da bulunan Fico, Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Fico, sınırlarını koruduğu için AB'nin Sırbistan'a minnettar olması gerektiğini belirtti.

Slovakya'nın, Sırbistan'ın AB'ye katılım müzakerelerini destekleyeceğini aktaran Fico, şöyle devam etti:

"Slovakya, bu süreçte edindiği deneyimleri paylaşmaya hazır. 2004 yılında Slovakya'nın AB'ye katılımıyla sonuçlanan süreçte yaptığımız trajik hatalar oldu. Örneğin, enerji güvenliğimizi zayıflatan kararlar aldık. Baskı altında alınan bu tür kararların başka bir durumda asla alınmayacağını biliyoruz."

Fico, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimin tırmandığını, Ukrayna ile komşu olmalarının kendilerini etkilediğini ifade ederek, "Gerilimin artmasını istemiyoruz ve bu artan gerilimin, Batı'nın bu çatışmayı sona erdirmek için bir ilgisinin olmadığının kanıtı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Biz barış istiyoruz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de konuşmasında, iki ülke arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda daha fazla iş birliği imkanlarının olduğunu dile getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barışın sağlanmasını istediklerini kaydeden Vucic, "Alınan bazı kararlar yalnızca savaşın alevlerini körükledi ve hiçbir taraf için faydalı olmadı. Biz barış istiyoruz, bu kelimeden utanmıyoruz, bununla gurur duyuyoruz ve politikamızı bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Vucic, Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazaya ilişkin muhalefetin de destek verdiği protestolara da değinerek, hükümetin toplumdan gelen baskılara direnmesi gerektiğini, kendisinin de tehditlere karşı boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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