Slovakya'nın Cierna nad Tisou kentindeki tren istasyonundan Sovyet dönemi izleri siliniyor Güncel Haberler Slovakya'nın Cierna nad Tisou kentindeki Slovakya Demiryolu Şirketi'nin (ZSR) 1960'larda inşa ettiği, Rus askerleri, tanklar ve diğer Sovyet işaretlerinin duvarlarda resimlerinin bulunduğu tren istasyonu, Ukrayna'dan kaçışın önemli durağı oldu. Slovakya'nın Cierna nad Tisou kentindeki Slovakya Demiryolu Şirketi'nin (ZSR) 1960'larda inşa ettiği, Rus askerleri, tanklar ve diğer Sovyet işaretlerinin duvarlarda resimlerinin bulunduğu tren istasyonu, Ukrayna'dan kaçışın önemli durağı oldu. Slovak devletinin aldığı kararla, kısa süre sonra istasyondaki Sovyet şekilleri ve resimlerinin duvarlardan kaldırılması planlanıyor. Güncel Kaynak: AA / Robert Nemeti Slovakya Ukrayna Güncel Haberler

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