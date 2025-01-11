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Slovakya'da Başbakan Fico'ya Karşı Büyük Protestolar

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Bratislava'da düzenlenen protestolarda binlerce kişi, Başbakan Robert Fico'nun Rusya ve Ukrayna politikalarını eleştirerek, özgür ve demokratik bir Slovakya talebinde bulundu. Fico'ya yönelik tepkiler, Moskova ziyaretinin ardından yoğunlaştı.

- Slovakya'da Başbakan Fico karşıtı protesto

BRATİSLAVA - Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya gelen göstericiler, Başbakan Robert Fico'nun Rusya ve Ukrayna politikalarını protesto etti.

Slovakya'da binlerce kişi Başbakan Robert Fico'ya tepki gösterdi. Başkent Bratislava'daki Özgürlük Meydanı'nda sivil toplum kuruluşu Ukrayna İçin Barış (Mier Ukrajine) tarafından düzenlenen gösteride binlerce protestocu, Başbakan Robert Fico'nun geçtiğimiz ay Moskova'yı ziyaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine tepki gösterdi. "Slovakya Avrupa'dır" başlıklı gösterinin organizatörleri, özgür ve demokratik bir Slovakya talep ettiklerini ifade ederek, Başbakan Fico'nun Avrupa Birliği ve NATO üyesi Slovakya'yı Rusya'nın nüfuzu altına sokmaya çalıştığını ileri sürdü.

Slovakya basınındaki haberlere göre 15 bin kişinin destek verdiği gösteride, "Fico haindir", "Slovakya Avrupa'dır" ve "Rusya artık yetti" gibi sloganları atıldı. Başkent Bratislava'nın yanı sıra Kosice, Banska Bystrica, Poprad ve Zilina gibi şehirlerde de Fico aleyhinde protestolar gerçekleştirildi.

"Başkan Putin, taahhütlerini yerine getireceklerini garanti etti"

Başbakan Fico, bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Slovakya'ya doğalgaz ulaştırmak için alternatif yollar bulma sözü verdiğini açıkladı. Parlamento komitesi oturumunda yaptığı konuşmada Moskova'da Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin detaylar veren Fico, "Başkan Putin, taahhütlerini yerine getireceklerini garanti etti" diye konuştu.

Fico, Putin ile Slovakya gaz tedariki konusunu görüşmüştü

Ülkede protestolar Başbakan Fico'nun 22 Aralık'ta Putin ile Moskova'da yüz yüze görüşmesinin ardından başlamıştı. Putin ile Slovakya gaz tedariki konusunu görüşen ve Kiev'in Ukrayna toprakları üzerinden Rus gazının akışını durdurma kararını sert bir şekilde eleştiren Fico, bu durumun AB için yüksek maliyetlere sebep olacağını savunmuştu. Fico, Kiev'in bu adımına karşı Ukrayna aleyhinde misilleme tedbirleri almayı düşündüklerini söylemişti.

Slovakya'da Başbakan Fico'ya Karşı Büyük Protestolar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
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