Haberler

TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı Haber Videosunu İzle
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenomen Ece Ronay hakkında, "Zekatımı TSK'ya versem oluyor mu? Ne bileyim bomba falan alırız" açıklamalarının ardından "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/2. maddesi uyarınca 'Devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.
  • Ece Ronay, sosyal medya hesabından 'Zekatımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekat, zekat oluyor mu?' ifadelerini paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda kullandığı ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fenomen hakkında soruşturma başlatıldı. 

“DEVLETİN ASKERİ TEŞKİLATINI AŞAĞILAMA” SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ece Ronay isimli şahsın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı kuvvetlerine yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 301/2. Maddesi uyarınca 'Devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. 

ECE RONAY NE DEDİ?

Fenomen Ece Ronay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zekatımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekat, zekat oluyor mu?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşcı
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
'İran Abraham Lincoln'ü vurdu' iddiası! ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Kasarla ödeme kabul olmuyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği ve Kayserispor yenişemedi

Taraftarın gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Gençlerbirliği ve Kayserispor yenişemedi

Taraftarın gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Savaş oraya da sıçradı! Ülkeden kaçmak için havalimanına akın ettiler
İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı'nda geçişlere kısıtlama getirildi

Sınır kapımızda 'savaş' önlemi! Kısıtlama getirildi