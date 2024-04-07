Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
YRP'ye geçen Geyve Belediyesi'nde makam aracı satışa çıkarıldı
Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın
Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak