'Siyer Diorama Müzesi' ziyarete açıldı

Özgür EREN/ Hz. Muhammed'in hayatı ve İslam tarihinin önemli dönüm noktalarının dioramalar aracılığıyla yeniden canlandırıldığı 'Siyer Eğitim Merkezi Diorama Müzesi' ziyarete açıldı.

Siyer Vakfının Eyüp Sultan'daki merkezinde yer alan müze, siyeri yalnızca metinler üzerinden öğrenilen bir alan olmaktan çıkararak görsel, işitsel ve mekansal bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Müzede, Mekke ve Medine başta olmak üzere İslam tarihine yön veren şehirler ve olaylar tarihi gerçekliğe uygun şekilde hazırlanan sahnelerle canlandırılıyor. Müze, tarihi olayların görsel anlatımlarla desteklenmesi yoluyla daha bütüncül bir öğrenme süreci sunmayı hedefliyor. Müzenin açılış programına İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebici, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, SİYER Vakfı yöneticileri ve davetliler katıldı.

'BU HAYIRLI HİZMETİN BAKİ OLMASINI NİYAZ EDİYORUM'

Kuranı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan SİYER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dalgıç "Müzemizin gezisi esnasında umuyoruz ki sizler Efendimiz'in 23 yıllık nübüvvet dönemini sanki bir rüyadaymış gibi yaşayıp o şekilde zihninizde kalmasını arzu ediyoruz. Sizlerle beraber bu hayırlı hizmetin baki olmasını niyaz ediyorum. Müzemizde beklentimiz gerçekten her insana, her kuruma ulaşabilecek şekilde bir ziyaret bekliyoruz. Allah'ın izniyle günde 120 insanı alabilecek şekilde bir plan üzerine, davet üzerine inşallah yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM'

İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebici ise "SİYER Eğitim Merkezi, bu amaca matuf hizmetlerinden birisi. Videoyu kısa bir şekilde izledik, heyecanlandık. Şimdi canlı bir şekilde görmek için hakikaten bende sabırsızlanıyorum. Burayı görecek kardeşlerimiz, gençler, çocuklar hem kitaptan edindiği bilgilerden burada yakinen o kitaplardaki siyer hayatını gözlemleme fırsatı bulacaklar. Ben SİYER Eğitim Merkezi'nin tamamlanmasında emeği geçen başta hayırseverlerimizi, SİYER Eğitim Merkezi'nin, SİYER Vakfı'nın değerli temsilcilerini tebrik ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesiminin ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi. Ziyaretçiler müzeyi gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı