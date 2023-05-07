Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) adına Eş Sözcü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Çiğdem Kılıçgün Uçar, Türkçe ve Kürtçe selamlamanın ardından Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli seçimine, bir kader seçimine doğru ilerlediğini söyledi.

"Size hep birlikte yaşadığımız sıkıntıları, hayat pahalılığını, gelecek korkusunu, demokrasinin yokluğunu, kayırma ve kollamaları, kayyumları, hapishanelere atılan binlerce insanı anlatmaya gerek yok. Zaten biliyorsunuz. Çünkü bu bizim hikayemiz." diyen Uçar, şunları kaydetti:

"Meclis'te yer alacak güçlü bir Yeşil Sol, kötülük kapılarını kapatacak, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve insanca yaşamın kapı açacak bir anahtarı olacaktır. Bu anahtar yeni bir hikayeyi, demokratik Cumhuriyet'in hikayesini yazmak isteyenlerin elinde olacaktır."

Uçar, parti kapatma davalarına karşı seçenek oluşturduklarını, bin bir renkle, sesle, sözle Yeşil Sol Parti'de birleştiklerini, bir arada yaşama hikayesini birlikte yazacaklarını belirtti.

"Tarihsel kazanımımız olan eş başkanlığı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullanan Uçar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınlarla ilgili tüm sorunlara doğrudan kadınların çözüm geliştirdiği kadın bakanlığını kuracağız. Kadının meşru müdafaa hakkını net tanıma kavuşturacağız ve öz savunmanın hukuksal boyutu olarak işleteceğiz. Kadın İhtisas Mahkemelerini inşa edeceğiz. Ev içi emeğin sömürülmesine karşı kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı geçireceğiz. 14 Mayıs'ta Türkiye'yi demokratik siyaset, evrensel hukuk ilkeleri, müzakere, diyalog ve toplumsal uzlaş ekseninde yeniden inşa etmenin anahtarı olacağız."

Uçar, hayat pahalılığına karşı ekonomide adaleti sağlamanın, bütün inançların, kimliklerin, ana dillerin ve kültürlerin ortak yaşamasının önündeki zincirlerin kilidini açacaklarını belirterek, "Pusuladaki tek ağacın altında birleşiyoruz. Yeni yaşamın gücüne inanıyoruz. Çözümün adresiyiz. Yeşil Sol diyen milyonların sesiyiz." diye konuştu.

"Milletimizin sağduyusuna inanıyor, engin ferasetine güveniyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, siyasi partilerin ve seçimlerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulayarak, milletin 14 Mayıs'ta yüksek bir bilinçle sandığa gideceğini, küresel emperyalizmin tüm planlarını yerle yeksan edeceğini söyledi.

"Milletimiz mandacıları, terör artıklarını, LGBT yandaşlarını, faiz lobilerini sandığa gömecek, 'lider ülke Türkiye' ülküsüne sahip çıkacaktır." diyen Yıldız, Türk milletinin demokrasiyi evrensel kurallarıyla tam olarak benimsediğine, milli iradeye karşı yapılan tüm tertipleri ve oyunları bozduğuna işaret etti.

Mazlum milletlerin yegane ümidinin Türkiye olduğunu, 2053, 2071'in altyapısının adım adım inşa edildiğini söyleyen Yıldız, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Geçen beş yıl içinde Ayasofya Camisi ibadete açılmış, Karabağ Ermeni işgalinden kurtarılmış, dünya çapında enerji yatırımları yapılmış, pandemiyle dünyanın gıpta ettiği bir mücadele yürütülmüş, Türkiye diplomasinin merkezi olmuş, Türk birliği ve Turan yolunda önemli mesafeler alınmıştır. Soydaşlarımız arasında gönül, devletler arasında işbirliği teşkilatları kurulmuştur. Savunma sanayinde ve terörle mücadelede destanlar yazılmıştır. 6 Şubat'ta meydana gelen yüzyılın depremiyle ortaya çıkan büyük mağduriyeti bitirmek için her türlü tedbir alınmıştır. Her alanda yaralar sarılmakta olup imar ve ihya süreci kesintiye uğramadan devam edecektir."

Yıldız, toplumun beklentisi olan birçok yapısal düzenlemenin hayata geçirildiğini, vatandaşların tercihini Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçeceğini, Milliyetçi Hareket Partisini nitelikli bir çoğunlukla Meclis'e göndereceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Biz milletimizin sağduyusuna inanıyor, engin ferasetine güveniyoruz. Değerli vatandaşlarımız, sipariş üzerine yazılan uyduruk araştırmalar, sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haberler, çarpıtılmış bilgiler, sahte içerikler... Aktif bir azınlık eliyle ülkemize sürekli iftira ediliyor. Dönmeler, devşirmeler, şarlatanlar, sahtekarlar, siyasi fırıldaklar, mandacılar, bölücüler, bilumum Türk İslam düşmanları küresel emperyalizmle işbirliği yapmış, derin Amerika'yla silah çatmış, neslin devamına karşı adeta savaş açılmıştır."

Sağlıklı bir aile yapısının önemine değinen, başörtüsünün anayasal güvenceye kavuşması ve ailenin korunmasına yönelik kanun teklifini Cumhur İttifakı olarak hazırladıklarını hatırlatan Yıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir demokrasi, huzur içinde bir hayat, ahlaklı bir kalkınma için Türk milletinin ümidi, ülkenin geleceği, milli bekanın teminatıdır. Değerli vatandaşlarımız liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısına buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Önce 'Ülkem ve milletim' diyorsan çağrım sana. 'Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim' diyorsan çağrım sana. 'Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok, devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye' diyorsan şimdi zamanı."

Bu arada, Yüksek Seçim Kurulunca 14 Mayıs'taki seçim için TRT'de propaganda konuşması yapmak üzere gerçekleştirilen kura çekiminde 18. sırada yer alan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ya da partiden herhangi bir yetkili konuşma yapmadı.