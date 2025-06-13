Siyah Martı ve Gold Valley Films Ortak Yapım Anlaşması İmzaladı

Türkiye'nin önde gelen animasyon prodüksiyon şirketlerinden Siyah Martı, Çin merkezli animasyon stüdyosu Gold Valley Films (GVF) ile ortak yapım anlaşması imzaladı.

Siyah Martı'dan yapılan açıklamaya göre, Selma Lagerlöf'ün klasik eserinden uyarlanan "Nils Holgersson: Yeni Macera" adlı animasyon uzun metraj film için Asya ve Avrupa merkezli iki stüdyonun güçleri bir araya getirildi.

Yaklaşık 15 milyon dolarlık bütçeye sahip olan yapım için anlaşma Fransa'da gerçekleştirilen Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali kapsamında düzenlenen özel bir oturumda resmiyet kazandı.

2026'da vizyona girmesi planlanan filmin yönetmen koltuğunda "Kung Fu Panda" ve "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" gibi yapımlarda görev alan Jason Reisig ile "Little Emma" ve "Kung Fu Mulan" projeleriyle tanınan Leo Liao oturuyor.

Türkiye'de 1980'li ve 1990'lı yıllarda TRT ekranlarında "Nils ve Uçan Kaz" adıyla yayınlanan çizgi dizinin modern bir uyarlaması olan film, yaramaz bir çocuğun sihirli bir şekilde küçülerek bir kazın sırtında İsveç boyunca çıktığı yolculuğu ve bu süreçte geçirdiği içsel dönüşümü konu alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siyah Martı animasyon şirketi ortaklarından yapımcı Nurullah Yenihan, "Nils Holgersson, sadece bir klasik değil, yeni nesillere aktarıldığında yeniden hayat bulan evrensel bir hikaye. GVF ile bu değerli yapımı çağdaş ve güçlü bir anlatımla hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üretken animasyon stüdyolarından biri olarak bilinen Siyah Martı, şimdiye kadar 14 bin dakikayı aşkın animasyon içerik ve 22 uzun metraj filme imza attı.

Stüdyonun portföyünde Kaptan Pengu, Nasreddin Hoca ve Tay Filmleri serisi gibi yapımlar yer alıyor.