Eskişehirli lise öğrencileri gastronomi yarışmasında 6 madalya ve 1 kupa kazandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen gastronomi yarışmasında 6 madalya ve 1 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Antalya'da düzenlenen uluslararası "Gastro Fest 2026"da "Pasta" (makarna) kategorisinde yarışan Yasemin Çınar, altın madalya kazandı.

Çınar ayrıca Avrupa ikinciliğiyle altın kupa alma hakkı elde etti.

"Tatlı" (Dessert) kategorisinde yarışan Nilsu Gürcan, gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı."

"Ana Yemek" (Main Course) kategorisinde yarışan Orhan Eken ise gümüş madalya aldı."

Öğrenciler takım olarak toplamda 1 altın, 5 gümüş madalya ile 1'incilik kupasını Eskişehir'e getirmeyi başardı.

Okul Müdürü Nazım Kızıloğlu, yaptığı açıklamada, gurur verici sonuçlarda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Oğuz Ekici
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
Böyle kayınvalide dost başına! Damadı için 15 kilo verdi

Allah herkese böyle kayınvalide versin! Damadı için yaptığına bakın