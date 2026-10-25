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Sivrihisar'da hilal yıldız koreografisi 12'nci kez gökyüzüyle buluştu

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Sivrihisar'da hilal yıldız koreografisi 12'nci kez gökyüzüyle buluştu
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Sivrihisar Havacılık Merkezi, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için 12'nci kez hilal-yıldız koreografisi düzenledi. Yüzlerce kişi hilali oluştururken, Türkiye'nin ilk kadın ve tek profesyonel akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 'Yeni Menekşe' uçağı yıldızı tamamladı.

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel koreografi hazırladı. Yüzlerce kişi hilali oluştururken, Türkiye'nin ilk kadın ve tek profesyonel akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in uçağı yıldız şeklini aldı. Şener, hilal-yıldız koreografisinin ardından Cumhuriyet Bayramı özel hava gösterisi yaptı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi, bu yıl 12'nci kez Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hilal-yıldız koreografisi hazırladı. Sivrihisar'ın kırsal Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan tesislerine çevre illerden ellerinde Türk bayraklarıyla gelen yüzlerce kişi, hilal şeklini aldı. Türkiye'nin ilk ve tek kadın profesyonel akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener'in 'Yeni Menekşe' isimli akrobasi uçağı da yıldızı oluşturarak koreografiyi tamamladı.

'ÇOK GURUR VERİCİ'

Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, koreografinin ardından Yeni Menekşe isimli uçağıyla havalandı. Cumhuriyet Bayramı'na özel bir uçuş yapan Şener'in gösterisi, ilgiyle izlendi. Şener, "Geleneksel cumhuriyet fotoğrafımız; Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin en köklü, en eski etkinliği. 12'ncisini düzenliyoruz, çok mutluyuz. 7'den 70'e Cumhuriyet coşkusunu hepimiz paylaşıyoruz. Tek bilek, tek yürek, böyle özel bir günde Cumhuriyet Bayramı'mızda Yeni Menekşe ile gökyüzünde olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Benim için çok keyifliydi, bu kalabalıkla beraber aynı coşkuyu paylaşmak. Çok gurur verici" dedi. Şener, gösterisinin ardından kendisini bekleyen hayranlarıyla fotoğraf çekilerek imza dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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