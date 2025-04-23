Sivrihisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sivrihisar'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelek sunulmasıyla başlayan program stadyumda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Tuncay Atlan ve Belediye Başkanı Habil Dökmeci vatandaşların bayramını kutladı.

Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin güzel olduğunu belirterek, okudukları şiirlerin yanı sıra vatandaşların gösterdiği ilginin bayram coşkusunu artırdığını kaydetti.

Program, ilçe bazında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin Kaymakam Sayın, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Atlan ve Belediye Başkanı Dökmeci tarafından verilmesi ile sona erdi.