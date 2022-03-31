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Sivrice'de ramazan ayı öncesi denetim yapıldı

AA - Fevzi Dağ - Güncel
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Sivrice'de ramazan ayı öncesi denetim yapıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ramazan ayı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, fırın ve pastanelerde denetim yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ramazan ayı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, fırın ve pastanelerde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediye zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, gıda satışı yapılan iş yerlerinin depolarında inceleme yapıldı, reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları kontrol edildi.

Denetime katılan Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, ürünlerin fiyat ve stok durumu hakkında esnaftan bilgi aldı.

Herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği denetimde temel tüketim malları un, şeker, yağ ve benzeri ürünlerin arzında sorun yaşanmadığı görüldü.

Kaymakam Vural'a denetim sırasında, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Çağlar Gökalp ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdülaziz Gündüz de eşlik etti.

AA / Fevzi Dağ - Güncel

Hisarcık, Sivrice, Market, Elazığ, Güncel, Haberler

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