Sivrice'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi
Sivrice ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar katıldı.

Sivrice ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, kamu kurumlarının temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli, siyasi parti başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.???????

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel
