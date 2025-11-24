Siverek'te Yolcuya Çarpan Otomobilde Kaza: 68 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Şehmus Akdağ, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah Ü.'nün kullandığı 63 AHK 057 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şehmus Akdağ'a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Akdağ'ı ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Şehmus Akdağ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Haber- Kamera: Mehmet SEZGİN -ŞANLIURFA,