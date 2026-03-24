Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki Fatih Geyik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada toplamda 5 kişi yaralanmıştı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede dün meydana gelen kazada yaralanan Fatih Geyik (19), Siverek Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geyik'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Altaylı Mahallesi yakınlarında dün Ersin Karaciğa (32) idaresindeki 54 AAK 438 plakalı otomobil ile Ramazan Geyik (22) yönetimindeki 59 LF 505 plakalı otomobilin çarpışmış, kazada 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
