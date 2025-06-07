Siverek'te Sokak Ortasında Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Siverek'te Sokak Ortasında Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı ve soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında sokak ortasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şirinkuyu Mahallesi'nde komşu iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki aile bireylerinin de katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin bazı kişileri gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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