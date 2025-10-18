Siverek'te Sepetli Motosiklet Devrildi: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen sepetli motosiklette 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen sepetli motosikletteki 4'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 AHR 577 plakalı sepetli motosiklet, Güvenli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, Makbule Güzen (24), Abdurrahman Kıyam (14), Mehmet Salih Güzen (7), Hacı Ali Güzen (6) ve Ceylin Güzen (2) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.