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Siverek'te saman yüklü kamyon devrildi, 3 yaralıdan sürücü Şanlıurfa'ya sevk edildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesi bulunan sürücü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Murat İneci (36) idaresindeki 63 AJZ 992 plakalı saman balyası yüklü kamyon, Siverek-Viranşehir kara yolunun Çepni Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonda bulunan Muhammed Emin İnco (19) ve Ferat Güneş (23) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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