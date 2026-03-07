Haberler

Şanlıurfa'da duvara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücü ve 4 yolcu hastaneye kaldırılırken, birinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şahin Küçükçay'ın (28) kullandığı 63 EL 656 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 10. kilometresinde, köprünün duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Senem Kılıç (14), Şükran Küçükçay (9), Hazal Küçükçay (8) ve Sıtkı Kılıç (45) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sıtkı Kılıç'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
