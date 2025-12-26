Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki iki sürücü yaralandı. Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi.

Ö.R.K (19) idaresindeki 47 AEP 095 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu Karacadağ Kavşağı'nda D. G. (19) yönetimindeki 33 ABM 127 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
