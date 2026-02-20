Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

M.İ. idaresindeki 60 ABA 454 otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda S.İ. 03 AFF 763 yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Z.İ. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
