Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
M.İ. idaresindeki 60 ABA 454 otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda S.İ. 03 AFF 763 yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Z.İ. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı