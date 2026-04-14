Şanlıurfa'da Okulda Silahlı Saldırı: 16 Yaralı, Saldırgan İntihar Etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, eski bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu 16 kişi yaralandı. Saldırgan, polis müdahalesi sırasında intihar etti. Yaralılar arasında 4 öğretmen, 10 öğrenci, bir polis memuru ve bir kantin çalışanı bulunuyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesindeki eski okuluna silahlı şekilde giren bir gencin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığını, şüphelinin de intihar ettiğini bildirdi.

Vali Şıldak, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı yaralama olaylarıyla ilgili, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Şıldak, hastane çıkışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin okula girip rastgele ateş etmesi sonucu üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Olayda 16 kişinin yaralandığını anlatan Şıldak, "16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok. İkisi öğretmen, ikisi de öğrenci olmak üzere 4 yaralımızın sağlık durumları orta seviyede değerlendirildiği için il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesinde sürüyor." dedi.

Olayın çok yönlü olarak araştırıldığına dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:

"(Saldırgan) Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak."

Kaynak: AA / Cuma Sarı
