Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan A. hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
B.A. idaresindeki 31 AKP 090 plakalı otomobil, Ayvanat Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda Furkan A'nın (17) kullandığı 63 AJV 603 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, daha sonra sevk edildiği Harran Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı