Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü Ramazan Karvar ve yolcu Mehmet Şah Karvar hastaneye kaldırıldı.
Ramazan Karvar (27) idaresindeki 06 BIY 973 plakalı kamyonet, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki Mehmet Şah Karvar (54) yaralandı.
Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı