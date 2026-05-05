Siverek Belediyesi Viranşehir'de hasar giderme çalışmalarına destek verdi

Siverek Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenen Viranşehir ilçesinde yürütülen çalışmalara destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Murat Bucak'ın talimatıyla Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ekipler, iş makineleri ve araçlarla Viranşehir'e gönderildi.

Ekipler, şiddetli fırtınadan zarar gören okul çevrelerinde temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında devrilen ağaçlar kaldırıldı, çatılardan düşen kiremitler temizlendi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Emin Alkoyun, Siverek'te yaşanan olumsuzlukların giderilmesinin ardından komşu ilçe Viranşehir'e destek için sahaya indiklerini belirterek, "4 kamyon, 3 iş makinesi ve yaklaşık 35 personelle 4 farklı okul bölgesinde çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Viranşehir'de görev yapan okul yöneticileri de desteklerinden dolayı Siverek Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.