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Sivas ve Tokat için kuvvetli yağış uyarısı

Sivas ve Tokat için kuvvetli yağış uyarısı

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Sivas ve Tokat için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Sivas ve Tokat için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Tokat ve Sivas'ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Tokat Sivas Yerel Güncel Haberler

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