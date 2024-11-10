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Sivas Ulaş'ta Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas Ulaş'ta Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
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Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ana caddelerde sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü ve halkın konforunu artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski kilit parke taşlarının kaldırılarak sıcak asfalt serildiği belirtildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri ana caddelerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceledi.

İlbey, Rıza Ünal Kültür ve Cem Evi'nin bulunduğu caddeye yıllar önce kilit parke taşı döşendiğini, yolda yaşanan çökmelerden dolayı sürücüler sıkıntı yaşadığını söyledi.

Kilit parke taşlarını kaldırıp yola sıcak asfalt serdiklerini belirten İlbey, "Bu sayede caddemiz güzel bir görünüme kavuşacak. Amacımız ilçemize güzel hizmetler sunmak. Değerli halkımıza daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunma hedefiyle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz ve edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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