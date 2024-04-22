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Sivas Ulaş'ta Öğrenciler Belediye Başkanını Ziyaret Etti

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Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Turan İlbey'i ziyaret etti. Öğrenciler, İlbey'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve bayramlarını kutladı. Ziyarette öğrencilere hediye verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Turan İlbey'i ziyaret etti.

Ulaş İlkokulu öğrencileri Berkay Akpınar ve Hüsne Zafer başkanlık makamına oturarak İlbey'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çocukların bayramını kutlayan İlbey, "23 Nisan, çocuklara armağan edilen bir bayramdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı seviyoruz. Vatan ve bayrak sevgisiyle yetiştirilen çocuklarımızın devletimizi ve milletimizi daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz." dedi.

İlbey, ziyarette öğrencilere hediye verdi.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, okul müdürü Mehmet Aydın ve müdür yardımcısı Ufuk Kandur da hazır bulundu.

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Kaynak: AA / Güncel

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