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Sivas Ulaş'ta köylerden gelen okul servisleri trafik ekiplerince denetlendi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik ekipleri, köylerden ilçeye öğrenci taşıyan okul servislerini denetledi. Denetimde araçların dur levhası, emniyet kemeri, yangın tüpü ve izin belgeleri kontrol edildi; şoförler fazla öğrenci ve öğrenci dışında yolcu almamaları konusunda uyarıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik ekipleri, okul servislerini denetledi.

İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, köylerden ilçeye öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimde, araçların "dur" levhaları, emniyet kemerlerinin çalışır ve kullanılabilir durumda olup olmadığı, yangın tüpü, sağlık çantası, camlar ve kapılar kontrol edildi.

Servis araçlarının çalışma ve güzergah izin belgelerini de kontrol eden ekipler, servis şoförlerini araçlara koltuk sayısından fazla öğrenci ve öğrenciler dışında yolcu almamaları konusunda uyardı.

Denetimde sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Kaynak: AA
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