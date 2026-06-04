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Ulaş'ta Kazanpınar köyü camisi açıldı

Ulaş'ta Kazanpınar köyü camisi açıldı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kazanpınar köyü camisi, Vali Yılmaz Şimşek ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen tören ve dualarla ibadete açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kazanpınar köyü camisi dualarla ibadete açıldı.

Açılışa Vali Yılmaz Şimşek, İl Özel Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Müftüsü Hasan Limon, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve köy halkı katıldı.

Vali Şimşek, caminin yapılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, "Caminin Kazanpınar köyüne hayırlı olmasını diliyorum. Böyle güzel bir eseri maddi ve manevi destekleriyle köyümüze kazandıran herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Hasan Limon'un duası sonrası cami ibadete açıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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