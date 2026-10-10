Sivas'ta yüzde 51 hibe ile 16 derslikli ilkokul için protokol imzalandı

Sivas Valiliği öncülüğünde başlatılan "Eğitime Hayat Verenler Projesi" kapsamında hayırsever iş insanı Mustafa Işık tarafından yüzde 51 hibe ile yaptırılacak okul için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarihi Valilik Binası Hasan Canpolat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve hayırsever iş insanı Mustafa Işık katıldı.

Şimşek, törende yaptığı konuşmada, kentte hayırseverler tarafından yaptırılan okul sayısının 61'e yükseldiğini belirtti.

Okulu yaptıracak Işık'a teşekkür eden Şimşek, "Mustafa Bey daha önce yine Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bir anaokulu yaptırmıştı. Şimdi yine aynı yere 16 derslikli bir ilkokul yaptırıyor." ifadesini kullandı.

Eğitime yapılan yatırımların çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Okullara konan her tuğla bizler için çok büyük anlam ifade ediyor. Çünkü eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılmış yatırımdır ve ülkemizin yarınlarına yapılmış bir yatırımdır. O nedenle bizim temel politikamız şehrimizdeki okulları yenilemek, yeni okullar ilave etmek. Memnuniyetle görüyoruz ki bir taraftan devletimizin bütçesiyle, bir taraftan hayırseverlerimizin destekleriyle ilimizde genel bir dönüşüm var. Gazi ve Sivas liseleri yeniden yapılıyor, Osmangazi okulumuzu yeniliyoruz. Bu şekilde ilimiz genelinde bir dönüşüm süreci başlamış oldu. Bizim amacımız okullarımızı daha nitelikli hale dönüştürmek ve gençlerimizin eğitim şartlarını daha iyi hale getirmektir."

Konuşmaların ardından Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever Mustafa Işık arasında protokol imzalandı.

Kaynak: AA