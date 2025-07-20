Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
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Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Sivas Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada "Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında yer alan Kızıldağ Geçidi'nde feci bir kaza meydana geldi. Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen araç dağa çarptı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, İMAYKUD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği'nden de kazaya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 17.50 sıralarında, ilimiz İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde, Ağrı ilinden İzmir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştır. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 43 vatandaşımızdan 4'ü hayatını kaybetmiş, 1 ağır olmak üzere 33 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

hay sizin temunuza sabah akşam Gazze hassasiyeti kasıp doğu Türkistanlı esirlerin işkencelerle açlıkla zorla çalıştırıldıklari temu tesisinin reklamlarını her yere boy boy koymuşsunuz

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Reklam engelleme diye bişey var.

yanıt4
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Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Galiba sondakika nokta com da reklam az.

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Haber YorumlarıBeytullah Göcek:

sürekli Temu reklamı görmekten bıktık.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Galiba SonDakika nokta Com da reklam az

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Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Tüm araçlar yasaklansın. Sadece at ve eşşek ile çekilen araçlar araçlar olsun Türkiye de.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Bu büyük araçlar .. 400 yıl sonra.. DİNAZOR ARAÇ TAŞ DEVRİ olarak okunacak kitaplarda. Türkiyedeki tüm araçlar yasaklanmalı. Sadece eşşek ve atlar ile çekilen araçlar yapılmalı.

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Haber YorumlarıEmre Gök:

Haber acı ama bizi bu tür haberlere alıştıranlar bi düşünsün

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Şurada 3 insan ölmüş diz hala Tayyip i haber yapıyorsunuz yazık.

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