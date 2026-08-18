Sivas'ta Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı

(SİVAS) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 12.30 sıralarında, Suşehri ilçesi Elmaseki - Çokrak köyü mevkii D-865 karayolu üzerinde, Sivas'tan Suşehri istikametine doğru seyir halinde bulunan yolcu minibüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi neticesinde tek taraflı, ölümlü ve maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından bölgeye; Sağlık, (Kara Ambulansı, Hava Ambulansı ve UMKE) Emniyet, Jandarma, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale, kurtarma ve çevre güvenliği çalışmalarına süratle başlanılmıştır.

İlk belirlemelere göre; 14 yolcu bulunan araçta, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız ağır yaralanmış, 6 vatandaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere ve il merkezine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat İşlemleri de başlatılmıştır. Bu üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA