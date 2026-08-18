Haberler

Sivas'ta Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı

Sivas'ta Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bariyerlere çarpıp şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Sivas Valiliği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

(SİVAS) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 12.30 sıralarında, Suşehri ilçesi Elmaseki - Çokrak köyü mevkii D-865 karayolu üzerinde, Sivas'tan Suşehri istikametine doğru seyir halinde bulunan yolcu minibüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi neticesinde tek taraflı, ölümlü ve maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından bölgeye; Sağlık, (Kara Ambulansı, Hava Ambulansı ve UMKE) Emniyet, Jandarma, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale, kurtarma ve çevre güvenliği çalışmalarına süratle başlanılmıştır.

İlk belirlemelere göre; 14 yolcu bulunan araçta, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız ağır yaralanmış, 6 vatandaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere ve il merkezine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat İşlemleri de başlatılmıştır. Bu üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan 'köklü değişiklik' iddiasına yanıt var

Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan iddiaya yanıt var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi

Onlarca aracın mora boyandığı olayda sorumlular tespit edildi
Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi

Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
TIR tamiri faciayla bitti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Yaşlı adam iki TIR'ın arasında sıkışarak feci şekilde can verdi
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba

Geri dönüyor! Yeni adresi bomba