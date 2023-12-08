Sivas'ta yola inen anne ayı ve 2 yavrusu böyle görüntülendi

Bir anda karşılarına çıkınca hemen cep telefonuna sarıldılar

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı ve iki yavrusu cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı ve iki yavrusu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kış uykusuna yatması gereken ayılar yollara indi. Doğanşar-Hafik yolu üzerinde araçla seyir halindeyken Bahadır Karataş ve arkadaşının önüne anne ayı ve iki yavrusu çıktı. Karataş, hemen cep telefonuna eline alarak kamerasını açıp ayıların kaçışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde ayılar bir süre aracın önünde koşarak ilerledi. Daha sonra ormanlık alana giren ayılar gözden kayboldu.

O anları kayda alan Bahadır Karataş, çok güzel görüntülerin olduğunu ifade ederek, " Doğanşar'dan Zara dönüş yolunda önümüze anne ayı ve iki yavrusu çıktı. Bizde onları videoya çektik. Herkes görsün istedik. Çok güzel bir görüntüydü. Daha sonra ayılar ormanın içine girerek kayboldular" dedi.