Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta yola inen anne ayı ve 2 yavrusu böyle görüntülendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı ve iki yavrusu cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayılar ormana girerek kayboldu.

Sivas'ta yola inen anne ayı ve 2 yavrusu böyle görüntülendi

Bir anda karşılarına çıkınca hemen cep telefonuna sarıldılar

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı ve iki yavrusu cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı ve iki yavrusu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kış uykusuna yatması gereken ayılar yollara indi. Doğanşar-Hafik yolu üzerinde araçla seyir halindeyken Bahadır Karataş ve arkadaşının önüne anne ayı ve iki yavrusu çıktı. Karataş, hemen cep telefonuna eline alarak kamerasını açıp ayıların kaçışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde ayılar bir süre aracın önünde koşarak ilerledi. Daha sonra ormanlık alana giren ayılar gözden kayboldu.

O anları kayda alan Bahadır Karataş, çok güzel görüntülerin olduğunu ifade ederek, " Doğanşar'dan Zara dönüş yolunda önümüze anne ayı ve iki yavrusu çıktı. Bizde onları videoya çektik. Herkes görsün istedik. Çok güzel bir görüntüydü. Daha sonra ayılar ormanın içine girerek kayboldular" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahadır Karataş Doğanşar Karataş Sivas Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title