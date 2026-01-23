Sivas'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Haberler

Sivas'ta son 20 yılın en yoğun kar yağışı etkili olurken, Sivas Belediyesi 783 personel ve 130 araçla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Şehirdeki ana yollar ve sağlık kuruluşlarına ulaşım sağlanmaya çalışılıyor. Ayrıca, yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor.

Sivas'ta son 20 yılın en yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zorlu koşullara rağmen Sivas Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Toplam 783 personel ve 130 araçla kent genelinde sahada görev yapan belediye ekipleri, 65 mahallede eş zamanlı yürütülen çalışmalarla ana arterler, bulvarlar, büyük cadde ve sokaklar, toplu ulaşım güzergahları ile sağlık kuruluşlarına ulaşımı öncelikli olarak açık tutuluyor.

Sivas Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolların kapanması sonucu yolda kalan vatandaşları da unutmadı.

Otobüs terminalinde seferleri iptal edilen yolcular ile kar nedeniyle yolda mahsur kalarak dinlenme tesislerine sığınan vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Ayrıca, ulaşım aksaklıkları nedeniyle öğrenci yurtlarında misafir edilen vatandaşlara da sıcak çorba ikramı ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için araçlarını ana arterler ile dar sokaklara park etmemelerini ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.

