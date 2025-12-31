Haberler

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü şehirde, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışı nedeniyle yürümekte zorluk çeken vatandaşlar ve trafikte dikkatli seyreden sürücüler bulunuyor.

SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kent meydanında güzel görüntüler oluşurken; belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle, vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise trafikte dikkatli seyretti. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

FOTOĞRALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu