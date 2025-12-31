Sivas'ta kar yağışı
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kent meydanında güzel görüntüler oluşurken; belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle, vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise trafikte dikkatli seyretti. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel