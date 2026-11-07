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Sivas'ta Yıldız Dağı kış merkezine mevsimin ilk karı düştü, yağış aralıklarla sürüyor

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Sivas'ta Yıldız Dağı kış merkezine mevsimin ilk karı düştü, yağış aralıklarla sürüyor
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Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Valilikten yapılan açıklamaya göre merkezde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor, kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde 2 bin 226 ve 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve T-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Öte yandan, kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

Kaynak: AA
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